В Иркутской области ввели льготы на водный транспорт для ветеранов. Фото: пресс-служба министерства социального развития Иркутской области

С открытием навигационного периода 2026 года некоторые жители Иркутской области смогут воспользоваться льготным проездом на водном транспорте. Соглашение об этом заключило министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья с Восточно Сибирским речным пароходством.

- Льготу могут получить реабилитированные лица и признанные пострадавшими от политических репрессий. Они имеют право на бесплатный проезд по местным и пригородным маршрутам. Также в этот список входят ветераны труда, труженики тыла и ветераны труда региона - могут проехать со скидкой 50% по пригородным маршрутам, - сообщили КП-Иркутск в министерстве социального развития.

Чтобы купить разовый проездной билет, нужно иметь при себе паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность и решение о праве на проезд. Его можно получить в управлении соцзащиты по месту жительства.