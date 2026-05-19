В Иркутской области в день последних звонков запретят продажу алкоголя

В Иркутской области 26 мая будет действовать временный запрет на продажу алкоголя. Ограничение продлится с 08:00 до 23:00 и вводится согласно постановлению правительства региона.

- Мера принята в связи с проведением «Последних звонков», чтобы создать безопасные условия для школьников и предотвратить возможные нарушения.

Запрет не распространяется на места общественного питания: рестораны и кафе. При нарушении запрета нарушителям грозят штрафы: для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организует работу горячей линии. Жители региона могут сообщать о фактах незаконной продажи алкоголя 26 мая с 08:00 до 23:00 в службу потребительского рынка и лицензирования. Поступившая информация будет передаваться в уполномоченные органы для принятия мер реагирования.