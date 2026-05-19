Семья из Москвы спасла от разрушения старинную усадьбу Кесслера под Симферополем. Фото: сгенерировано нейросетью

Старинная усадьба Кесслера, напоминающая миниатюрный замок в окрестностях села Лозовое под Симферополем, была спасена от полного разрушения благодаря усилиям семьи из Москвы.

Когда-то здесь бывал знаменитый геолог Александр Ферсман, посещая своих родственников. К началу 2000-х здание оказалось в плачевном состоянии: крыши не было, перекрытия обрушились, архитектурные элементы разрушились. Эксперты считали восстановление невозможным.

- Фото и чертежи не были нашей проблемой. Это было проблемой проектировщиков. Они за проект нашей реставрации получили национальную премию. Все было сделано очень хорошо для того времени. Но постепенно выявилось некоторое количество огрехов, вопросов, тупиков, которые проявляются сейчас, а тогда казались решаемыми, — рассказала «АиФ-Крым» Елена Голенко.

В 2010 году усадьбу купила семья из столицы Илья и Елена Голенко. Они потратили шесть лет на реставрацию, стараясь максимально сохранить исторический облик. В особняке заработал музей, посвящённый семье Кесслеров и академику Ферсману.