Еще одна известная группа выступит на Дне города в Иркутске

Стало известно имя еще одного хедлайнера на 365-летии Иркутска. 6 июня 2026 года на главной сцене выступит группа «Дискотека Авария». Об этом сообщил мэр Руслан Болотов.

Напомним, День города будут праздновать два дня - 6 и 7 июня. В первый день также выступят «Братья Гримм», во второй - дуэт NANSI & SIDOROV. Помимо концертов, сибиряков ждет ретро-пробег из полусотни машин, фестиваль хип-хопа и тюнингованных авто на улице Урицкого, рекорд по самому массовому исполнению песни у памятника Александру III и прямая связь с роддомами, где в прямом эфире объявят имена новорожденных. Праздник обещает быть громким и ярким. Еще больше подробностей читайте на сайте КП-Иркутск.