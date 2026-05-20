В Иркутской области зафиксируют размер единовременной выплаты участникам СВО. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области рассмотрели законопроект о расширении мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Инициатива предполагает фиксирование размера единовременной выплаты для тех, кто заключат контракт через военный комиссариат региона или пункт отбора на военную службу. Сумма вырастет до 2 100 000 рублей. Нововведение будет действовать для тех, кто подпишет контракт с 1 июня 2026 года.

- На протяжении всей специальной военной операции мы поддерживаем и военнослужащих, и членов их семей, производим выплаты, оказываем необходимую помощь, индивидуально сопровождаем каждого бойца, каждую семью. В регионе действуют 39 мер поддержки для бойцов и их близких. И этой задаче мы уделяем самое пристальное внимание, - подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Законопроект также уточняет правила предоставления выплат участникам СВО, получившим ранения, травмы или контузии. Согласно новым положениям, дополнительные меры соцподдержки для пострадавших бойцов и семей погибших предоставят, только если они не получали аналогичных выплат по месту жительства или по месту заключения контракта на военную службу. Выплаты пострадавшим будут производиться однократно.

Депутаты одобрили законопроект во втором и окончательном чтении.