Закон о штрафах за выезд на лед вне переправы приняли в Иркутской области

Закон о штрафах за выезд на лед вне оборудованной переправы приняли в Иркутской области. Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Разработку законопроекта инициировал глава региона Игорь Кобзев. Законодательное собрание Приангарья одобрило проект 20 мая. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.

- Вы все знаете о трагических событиях на Байкале. Мы не можем рассчитывать только на добросовестность людей и их внутреннюю ответственность за свою и чужие жизни. Законом установлены размеры административного штрафа на жителей – до двух тысяч рублей, на должностных лиц – до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – до 40 тысяч рублей. Принятие этого закона сохраняет баланс между безопасностью и экономической деятельностью, - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Однако под действие принятого закона не распространяется на хивусы. Если автомобилисты будут выезжать на лед с пассажирами, то штрафы увеличатся до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, а для юридических – до 50 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет за собой увеличение размера санкций: для обычных граждан – до пяти тысяч рублей, для представителей организаций – до 50 тысяч рублей, а для самих компаний – до 100 тысяч рублей.