В 36 сел и деревень Иркутской области проведут мобильную связь и интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 36 сел и деревень Иркутской области проведут мобильную связь и интернет. Подключение пройдет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

- В 2026 году базовые станции сотовой связи установят в селах, деревнях и заимках Балаганского, Черемховского, Боханского, Усть-Удинского, Тайшетского, Жигаловского, Куйтунского, Эхирит-Булагатского, Заларинского, Зиминского, Братского, Ольхонского, Тулунского, Аларского, Усольского, Нижнеудинского, Иркутского и Катангского районов, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Минцифры РФ опубликовало перечень населенных пунктов региона, где насчитывается 100-1000 жителей. Они внесли вклад в устранение цифрового неравенства, отдав более 22,5 тысяч голосов за населенные пункты, требующие устойчивой связи. Из них более 11 тысяч голосов поступило через Госуслуги, а остальные – по почте.

Там, где расстояния большие, а добраться куда-то сложно, очень важно иметь быстрый мобильный интернет. Для людей, живущих в селах и деревнях, это значит, что они могут в любой момент позвонить в экстренные службы, поговорить с родными. А еще они могут получать разные государственные услуги, консультироваться с врачами и учиться онлайн, не тратя время на поездки.

В 2025 году в Иркутской области в рамках федеральной программы было развернуто 42 базовые станции сотовой связи. Дополнительно, по инициативе регионального проекта, было установлено еще три таких объекта. Учитывая расширение программы на 36 новых населенных пунктов, есть уверенность в полном достижении поставленной президентом Российской Федерации цели по обеспечению доступа к сети Интернет в малых населенных пунктах.