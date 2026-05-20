В Иркутске экс-замруководителя фирмы осудили за мошенничество на 1,5 млрд рублей

В Иркутске экс-заместителя руководителя фирмы осудили за мошенничество на 1,5 миллиарда рублей. В период с мая 2018 года по февраль 2019 года 54-летний подсудимый из Москвы обманул должностных лиц ОАО «РЖД». Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

- Компания заключила контракты на строительно-монтажные работы для объектов ВСЖД, а обвиняемый предоставил фальшивые бухгалтерские документы, указал в них завышенные объёмы и стоимость работ, присвоил более 1,5 млрд рублей, - уточняется в материалах дела.

Преступление совершалось в сговоре с группой лиц. Мужчина получил 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима и штраф 900 тысяч рублей. Его признали виновным в крупном мошенничестве. Помимо этого, суд сохранил арест на имущество осуждённого и вместо запрета определённых действий мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. 28 декабря 2023 года суд также вынес приговор остальным участникам преступной схемы - их числе были и должностные лица ОАО «РЖД». В отношении ещё одного подсудимого уголовное дело прекратили из за его смерти.