Восемь жителей Иркутской области отдали более 6 млн рублей мошенникам за два дня Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Всего за два дня восемь жителей Иркутской области стали жертвами аферистов и лишились свыше 6 миллионов рублей. Как рассказали КП-Иркутск в МВД региона, 59 летнему мужчине позвонил мошенник, который представился сотрудником спецслужб. Он заявил, что от имени потерпевшего якобы перевели деньги, и убедил срочно «задекларировать» сбережения иначе счета заблокируют. Доверившись неизвестному, сибиряк перевел на более 2 миллионов рублей.

- Два жителя Усть Илимска пострадали при попытке купить товары онлайн. 44 летний мужчина хотел купить вычислительную технику для майнинга. Он связался с продавцом, перечислил 240 тысяч рублей на указанный счёт — после чего лжепродавец исчез. А 55-летний мужчина решил купить пиломатериалы. Он отправил 14 тысяч рублей, но так и не получил товар, - пояснили в полиции.

В Братске 32 летний мужчина познакомился в специальном приложении с девушкой. Она предложила ему купить билеты в театр по ссылке. Потерпевший перешёл по ней и оплатил 16 тысяч рублей. Однако билеты так и не пришли, а контакт с собеседницей прервался.