В Осинском районе водитель иномарки погиб в ДТП. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла ночью 19 мая в деревне Абрамовка.

- 39-летний автомобилист машины «Тойота Харриер» ехал по улице Центральная, не справился с управлением. Машину занесло, после чего она опрокинулась, - пояснили в пресс-службе полиции.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте ещё до приезда скорой помощи. Выяснилось, что в момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности. Полицейские проводят проверку. Также они напоминают водителям о необходимости выбирать безопасную скорость пристёгиваться ремнём безопасности, также быть особенно внимательными в тёмное время суток.