Боец Иван Бутусин из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Боец Иван Бутусин из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. Он родился 2 февраля 1982 года и вырос в многодетной семье. После службы в армии Иван работал в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вне рабочего времени его увлечением были мотоциклы. В последние годы его работа предполагала частые командировки, в ходе которых он побывал во многих регионах России, а также жил на Кубани и в Ростове. Из родственников у него остались только две сестры.

- Иван был настоящим патриотом своей страны, решение заключить контракт на военную службу было обдуманным и взвешенным. Рядовой Бутусин погиб 18 декабря 2025 года при выполнении боевой задачи, - сообщили КП-Иркутск в городской администрации.

Прощание с Иваном Бутусиным пройдет в Свято-Никольском храме города Слюдянки. Военнослужащего похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев в пади Талая.