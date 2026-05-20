В Саянске заведующую аптеки будут судить за взятку

В Саянске 61 летняя заведующая аптеки одной из больниц предстанет перед судом за получение взятки. В период с декабря 2021 года по май 2022 года женщина получила 120 тысяч рублей от поставщика фармацевтической продукции. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД Приангарья.

- За вознаграждение обвиняемая информировала о требуемых препаратах медучреждению, что помогало организации оперативно готовить предложения для участия в торгах. При этом, в случае задержек в поставках, она не занималась подготовкой документов для претензионной работы, - уточнили в прокуратуре региона.

В ходе обысков по месту работы и жительства подозреваемой изъяли предметы и документы, важные для расследования. Теперь суд рассмотрит материалы дела и примет решение по существу.