В Иркутском районе задержали двух подозреваемых в поджоге построек

В Иркутском районе задержали двух парней 19 и 20 лет за поджог построек. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, они подожгли гараж и пытались поджечь ещё один дом - облили его горючей смесью. Свои действия подозреваемые снимали на телефон.

- Нарушители попали под камеру видеонаблюдения. Благодаря ей удалось установить их личности. В задержании участвовали сотрудники уголовного розыска, Центра по противодействию экстремизму и бойцы СОБР, - пояснили в пресс-службе МВД Приангарья.

Против задержанных завели уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путём поджога. У одного из них при обыске нашли националистические материалы, кастеты и сигнальные пистолеты. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию запрещённой символики.