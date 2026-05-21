Мужчина из Нижнеилимского района получил срок за незаконное хранение оружия Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Неожиданная находка обернулась уголовным делом для 48 летнего жителя Нижнеилимского района. Мужчина обнаружил целый арсенал в доме покойного отца и решил оставить оружие себе, не подозревая, что это приведёт его на скамью подсудимых.

В сентябре 2025 года в рабочем посёлке Новая Игирма подсудимый занимался ремонтом в отцовском доме и во время уборки наткнулся на спрятанное в завалинке оружие: два ружья ТОЗ 16 и одноствольное ружьё «ИЖ 21», а вместе с ними 234 патрона.

- Не имея разрешения на владение оружием, мужчина не стал сообщать о находке в полицию. Вместо этого он перевёз весь арсенал к себе в Железногорск Илимский и спрятал в ограде. Однако уже в ноябре прошлого года оперативники выявили незаконное хранение. При обыске все предметы были изъяты, а дело передали в суд, - рассказали КП-Иркутск в МВД Приангарья.

Экспертиза показала, что в конструкцию ружья «ИЖ 21» были внесены самодельные изменения. Оружие оставалось пригодным для стрельбы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.