Певица Пелагея выступит на Дне города в Ангарске Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Пелагея станет приглашённой звездой вечернего концерта в рамках празднования 75 летия Ангарска. Выступление пройдёт 30 мая в 19:30 на пересечении улиц Алёшина и Васильевой — начало в 19:30. После концерта с острова Большой запустят фейерверк. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

- Праздничные мероприятия продлятся три дня. 29 мая состоится торжество в ДК «Нефтехимик», вечером можно прийти на концерт «Люди — Родина моя» с световым шоу на площади Ленина.

Второй день праздника начнется с марафона "Цепная реакция". В полдень у памятника первостроителям Ангарска состоится митинг в честь тех, кто внес вклад в развитие города. Одновременно в парке имени 10-летия пройдет фестиваль общественных организаций "Я – Ангарчанин!». Продолжат программу выступления барабанщиков и молодежных коллективов. Театрализованное представление "От Ангарских ворот – к сердцу города" во Дворце спорта "Ермак" пройдет дважды. Набережный бульвар с 16:00 станет центром интерактивных развлечений.

Последний день начнется с активного старта: в 9:00 на стадионе "Ангара" состоится детский забег. Затем развернется яркий фестиваль воздушных змеев. Праздничные мероприятия продолжатся в 15:00 у ТРЦ "Фестиваль».