График социальных выплат на июнь утвердили в Иркутской области

График соцвыплат на июнь утвердили в Иркутской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутской области утвердили график социальных выплат на июнь. Из за празднования Дня России 12 июня и выходных некоторые выплаты перечислят раньше срока.

1 июня - досрочно получат пенсии жители районов, где действовал режим ЧС: Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский и Чунский. С июля эти районы перейдут на стандартный график: 13 го числа через банки, с 3 го по 22 е - через почту.

11 июня - пенсию перечислят жителям Иркутска и ряда районов: Усть Илимский, Иркутский, Бодайбинский, Мамско Чуйский, Катангский, Ольхонский, Слюдянский, Заларинский, Казачинско Ленский, Усть Кутский, Киренский, Усольский, Усть Удинский районы и Усть Ордынский Бурятский округи.

19 июня - досрочная выплата для тех, кому пенсию впервые назначили с марта 2026 года. 18 июня - выплаты для жителей Ангарского городского округа, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов.

Что касается детских пособий, то 3 июня их выплатят на детей в возрасте до 17 лет, пособий беременным женщинам, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также на детей военнослужащих.

5 июня производится выплата ежемесячного пособия из средств материнского капитала. До 8 июня будут выплачены пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. С 1 по 25 июня: будет доставка пенсий и пособий через отделения почтовой связи.