В Иркутске достроили поликлинику №15 по Народной программе "Единой России"

Строительство нового здания ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» в предместье Рабочее полностью завершено. О планах по сдаче этого объекта ранее сообщал глава региона Игорь Кобзев во время послания областному парламенту в апреле 2026 года. Поликлинику построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» и народной программы «Единой России». На строительство выделили более двух миллиардов рублей. Шестиэтажное здание с одним подземным и пятью надземными этажами занимает площадь 10,1 тысячи квадратных метров.

- Служба стройжилнадзора провела итоговую проверку, которая подтвердила соответствие построенного объекта проектной документации и его готовность к введению в эксплуатацию, — уточнил заместитель председателя правительства Приангарья Александр Галкин.

Медучреждение рассчитано на 499 посещений в смену: 332 места - для взрослых и 167 - для детей. К поликлинике планируют прикрепить около 40 тысяч жителей областного центра и района. В здании разместят рентгенологическое отделение, клинико диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение, стоматологию и гинекологию.

- Сейчас идёт процесс передачи здания и оборудования министерству здравоохранения, процесс получения лицензии и укомплектования штата. После завершения всех этих процедур поликлиника сможет открыть свои двери и принять первых пациентов, произойдёт это ориентировочно в июле, - сообщила Наталья Дикусарова.