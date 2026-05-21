НовостиОбщество21 мая 2026 5:13

В 11 населённых пунктах Усольского района наладили продажу лекарств

Ангелина ОГЕР
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усолье Сибирского выявила нарушения в организации лекарственного снабжения жителей Усольского района. В 11 населённых пунктах, где нет аптек, не была организована торговля лекарствами в амбулаториях и фельдшерско акушерских пунктах. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Приангарья.

- В связи с выявленными нарушениями прокуратура подала иск с требованием обеспечить лекарственное снабжение жителей района, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проблему устранили: теперь лекарства можно купить в амбулаториях посёлка Железнодорожный, села Большая Елань и Сосновка. А также в фельдшерско акушерских пунктах деревни Бадай, Ключевая, Култук, посёлка Озёрный, Тельма, села Целоты, Биликтуй и посёлка Набережный.