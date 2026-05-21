Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 5:41

17 участков затопило в Закаменском и Тункинском районах Бурятии

Жилые дома не пострадали
Ангелина ОГЕР
17 участков затопило в Закаменском и Тункинском районах Бурятии. Фото: прокуратура Бурятии

17 участков затопило в Закаменском и Тункинском районах Бурятии. Фото: прокуратура Бурятии

В Закаменском и Тункинском районах Бурятии произошло подтопление участков из за обильных осадков. В селе Утата Закаменского района затоплены 13 участков. Жилые дома не пострадали. Администрация района и сельского поселения «Утатайское» оперативно обустроили водоотводный канал.

- На территории поселения введён режим «Повышенная готовность». По предварительным данным, причиной подтопления стал выход вод реки Оронгодой, - сообщили КП-Иркутск в МЧС республики.

В Тункинском районе в населённом пункте Жемчуг подтоплены 4 участка. Угрозы жилым домам нет. На месте работают представители администрации сельского поселения «Жемчуг» и муниципального образования - они принимают меры по отводу воды. Прокуратура Бурятии проверит соблюдение закона в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.