17 участков затопило в Закаменском и Тункинском районах Бурятии. Фото: прокуратура Бурятии

В Закаменском и Тункинском районах Бурятии произошло подтопление участков из за обильных осадков. В селе Утата Закаменского района затоплены 13 участков. Жилые дома не пострадали. Администрация района и сельского поселения «Утатайское» оперативно обустроили водоотводный канал.

- На территории поселения введён режим «Повышенная готовность». По предварительным данным, причиной подтопления стал выход вод реки Оронгодой, - сообщили КП-Иркутск в МЧС республики.

В Тункинском районе в населённом пункте Жемчуг подтоплены 4 участка. Угрозы жилым домам нет. На месте работают представители администрации сельского поселения «Жемчуг» и муниципального образования - они принимают меры по отводу воды. Прокуратура Бурятии проверит соблюдение закона в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.