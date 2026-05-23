Вода в Бодайбо остается опасной для питья после аварии на водозаборе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Специалисты проверили пробы воды из центральной системы водоснабжения Бодайбо. Как сообщили КП-Иркутск в администрации городского поселения, результаты показали, что вода не соответствует нормативам по микробиологическим показателям, и использовать ее для питья по-прежнему нельзя.

Напомним, авария на водозаборной станции «Роса» случилась в ночь на 10 мая. Из-за бурного ледохода на реке Витим льдом станцию вытолкнуло на берег, и город остался без воды. Восстановить подачу удалось спустя почти двое суток, но вода была технической.

Сейчас станция работает в штатном режиме, однако проверка проб от 18 мая показала, что качество воды еще не пришло в норму. Питьевую воду в город продолжают подвозить три водовозные машины. Жителям напоминают, что для питья и приготовления пищи нужно использовать только бутилированную или кипяченую воду.

