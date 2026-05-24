Водитель и два пассажира «Тойоты Лэнд Крузер» погибли в ДТП в Улан-Удэ.

Утром в Советском районе Улан Удэ, на улице Социальной, случилось страшное ДТП.

37 летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не справился с управлением: машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в жилой дом.

Трагедия унесла жизни трёх человек - водитель и двое пассажиров погибли на месте. Ещё двое пассажиров получили тяжёлые травмы — их срочно доставили в больницу.

Женщина, которая в тот момент была в доме, чудом не пострадала.

На месте работают сотрудники полиции. Всех водителей быть внимательнее на дорогах и сразу сообщать о любых нарушениях правил дорожного движения по телефонам 102 или 112.

