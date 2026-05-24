Пожар в здании Иргиредмета произошел из-за нарушения правил безопасности. Фото: ГУ МЧС по Бурятии.

Пожар в здании Иргиредмета в Иркутске успешно потушили — об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области. Благодаря своевременной реакции, 15 человек смогли самостоятельно покинуть здание. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

В ликвидации огня участвовали 55 пожарных и 18 единиц спецтехники. Бригады сработали оперативно — это помогло быстро остановить распространение пламени. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Точные обстоятельства выяснят дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Прокуратура Кировского района Иркутска уже начала проверку по факту происшествия.