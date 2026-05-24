Капуцину Капе из иркутского зоопарка исполнилось 10 лет. Фото: Сибирский зоопарк.

Представьте себе: в микрорайоне Солнечный города Иркутска готовится настоящая вечеринка. Повод более чем серьезный — своей круглой датой отметится местная звезда, обезьянка Капа. Ей исполняется целых 10 лет! Для именинницы сотрудники зоопарка приготовили особенную программу.

Однако организаторы праздника столкнулись с одной неожиданной проблемой. Несмотря на радостное событие, у Капы, судя по всему, совсем не праздничное настроение. На афише мероприятия даже написано, что у неё «самое грустное лицо в зоопарке». Чтобы исправить эту несправедливость, администрация объявила специальную операцию под кодовым названием «Рассмешить Капу!». Мероприятие проходит 23 и 24 мая, и от посетителей ожидается максимальная активность в попытках вернуть имениннице улыбку.

Кстати, Капа — дама непростая и весьма особенная. Она относится к виду капуцинов, которые родом из Южной Америки и славятся своим высоким интеллектом. Эти обезьяны уникальны тем, что отлично ладят с другими представителями фауны. В дикой природе они часто сотрудничают даже с птицами для защиты от хищников.

В Сибирском зоопарке Капа тоже не одинока. Она делит свой дом с лемуром Медленным Лори.