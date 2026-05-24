Месячник качества овощей и фруктов начнется в Иркутской области 1 июня.

С 1 по 30 июня 2026 года в Приангарье пройдет месячник качества и безопасности овощей и фруктов. Мероприятие организовано службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области для контроля за летней торговлей и предотвращения отравлений некачественной продукцией.

В этот период специалисты будут отслеживать соблюдение правил реализации плодоовощной продукции и реагировать на жалобы покупателей. График работы специалистов: с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в будние дни (исключая выходные и праздники).

Для оперативного решения проблем населения запущена специальная горячая линия. По этому номеру можно сообщить о фактах несанкционированной торговли или продаже испорченных овощей и фруктов. Главная цель акции — обеспечить безопасность услуг в розничных сетях и защитить здоровье жителей региона в летний сезон.

ВАЖНО

Телефон для обращений: 8 (3952) 24-38-14;