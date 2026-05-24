Тренировочные учения по спасению утопающих прошли в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

На острове Юность состоялось совместное мероприятие аварийно спасательной службы МКУ «Безопасный город» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС). Учения провели в преддверии летнего сезона — времени, когда иркутяне активно отдыхают у водоёмов.

Начальник аварийно спасательной службы МКУ «Безопасный город» Павел Белкин объяснил значимость тренировки:

«Приближается лето, а значит, на акваториях города будет отдыхать много иркутян. В этот период студенты помогают нам патрулировать водоёмы. Также выставляем передвижные спасательные посты. Мы проводим такие мероприятия, чтобы отработать порядок действий и научить ребят применять средства спасения».

По сценарию двое отдыхающих плыли на лодке и вышли на середину реки. Внезапно подул ветер, из за сильных волн людей выбросило за борт.

Сотрудники аварийно спасательной службы оперативно отреагировали на происшествие. Они бросили одному утопающему спасательный круг, а второго пострадавшего подняли на борт и доставили к берегу. Дежурившие на берегу волонтёры ВСКС помогли вытащить на сушу второго утопающего. После спасения людей плавательное средство отбуксировали.

Кроме того, участники ВСКС отработали навыки использования спасательного конца Александрова — важного средства помощи утопающим. Это плавучий трос с петлёй и поплавками, который позволяет подтянуть человека к судну или берегу.