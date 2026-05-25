Свет частично отключат в трех округах Иркутска 25 мая

Отключение света в Иркутске 25 мая 2026 года пройдет в Ленинском, Правобережном и Свердловском районах. По информации, опубликованной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на сетях.

Без электричества останется множество домов, в том числе расположенных на улице Вавилова, Ярославского, Литвинова, Багратиона, Костычева и Урицкого. Некоторым сибирякам придется просидеть без удобств практически весь день, другим же повезет чуть больше, так как работы продляться всего пару часов.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 25 мая 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал "Свет38"

