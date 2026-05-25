Пациент в Иркутске пытался взыскать со стоматологии 2,7 млн рублей

Суд отклонил апелляцию жителя Иркутского района, который оспаривал решение районного суда по спору со стоматологической клиникой. Мужчина требовал от медучреждения более 2,7 миллиона рублей — в эту сумму входили: компенсация за некачественное лечение, оплата дальнейшего лечения и возмещение морального вреда.

Как сообщает «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции, в период с 2016 по 2022 год пациенту в клинике установили импланты, абатменты и коронки. После процедур он страдал от сильных болей и дискомфорта, из за чего обратился в другие медицинские учреждения. В результате часть конструкций демонтировали - самочувствие улучшилось.

- По делу провели экспертизу. Она выявила единственный недостаток нарушение фиксации коронок. Клиника устранила этот дефект бесплатно и в короткие сроки. Прочие нарушения в оказании медпомощи эксперты не обнаружили, - уточняется в материалах дела.

Кировский районный суд пришёл к следующим выводам: так как клиника оперативно исправила выявленный недостаток, оснований для взыскания стоимости лечения и расходов на дальнейшую терапию нет. С клиники взыскали 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф 5 тысяч рублей. Истец не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.