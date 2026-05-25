Потеряла сознание и упала на землю: в Листвянке спасли туристку с микроинсультом

В Листвянке полицейские спасли женщину с микроинсультом Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В посёлке Листвянка сотрудники Госавтоинспекции доставили к медикам женщину с микроинсультом. Пострадавшая — туристка, отдыхавшая на берегу Байкала. Ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала на землю.

Рядом находились муж и сестра женщины. Самостоятельно доставить её в больницу они не могли. Очевидцы происшествия обратились к инспекторам ДПС, которые патрулировали маршрут в посёлке. На место выехали старший лейтенант полиции Михаил Милицин и лейтенант полиции Сергей Шадаев. Прибыв к пострадавшей, полицейские обнаружили её без сознания. У женщины начинались судороги.

- Учитывая тяжёлое состояние, загруженную трассу, а также отдаленность от областного центра, инспекторы ДПС перенесли ее в салон патрульного автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Инспекторы включили проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы и доставили женщину к скорой помощи, где ей помогли медики. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.

Пострадавшая поблагодарила сотрудников полиции за спасение.