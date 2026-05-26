Запрет на продажу алкоголя действует в Иркутской области 26 мая

Сегодня, 26 мая, на территории 42 муниципальных образований Приангарья пройдут Последние звонки, и в этот день с восьми утра до одиннадцати вечера магазинам запрещено торговать спиртным. Ограничение касается всего алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Исключение сделали только для кафе и ресторанов, где продажа спиртного входит в услуги общественного питания.

За нарушителями будут следить, в том числе с помощью жителей. Сообщить о незаконной продаже алкоголя можно по телефонам горячей линии. Всю информацию сразу передадут в уполномоченные органы. Напомним, штраф за такие нарушения для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч.

Телефон горячей линии: 8-3952-34-25-48 или 8-950-072-30-50.