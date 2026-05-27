Последний звонок прозвенел для почти 14 тысяч выпускников Иркутской области.

26 мая во всех школах Приангарья прошли торжественные линейки. Последний звонок прозвенел для 13,8 тысячи одиннадцатиклассников и 32,4 тысячи девятиклассников. Праздник объединил всю страну, по рекомендации Минпросвещения торжества прошли в один день во всех регионах России.

В иркутской школе № 21, которая носит имя Юрия Гагарина, министр образования Максим Парфенов вручил благодарственные письма педагогам и семьям участников СВО. Директор Ирина Кузнецова напомнила, что выпуск этого года юбилейный - городу исполняется 365 лет, а со дня первого полета человека в космос прошло 65 лет. С 2022 года в школе развивают инженерное образование и беспилотные технологии, выпускники прошлого года почти все поступили на инженерные специальности.

Уже 1 июня у одиннадцатиклассников начнутся ЕГЭ, а 2 июня стартует основной период государственной итоговой аттестации для девятиклассников. Впереди у ребят экзамены, поступление в вузы и колледжи и взрослая самостоятельная жизнь.

