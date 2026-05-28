Иркутская область тестирует ИИ в судах. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебный департамент при Верховном суде РФ запустил пилотный проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в федеральных судах. Иркутская область вошла в число десяти регионов, где будут тестировать специальные платформы в контуре ГАС «Правосудие».

- Судьям и работникам аппаратов предстоит оценить возможности ИИ по преобразованию аудиозаписей заседаний в письменный текст, а также определить дальнейшие перспективы использования технологий, - сообщили в Судебном департаменте при Верховном суде РФ.

Помимо Иркутской области, в проекте участвуют Санкт-Петербург, Карелия, Амурская, Вологодская, Ульяновская, Ленинградская, Тамбовская, Белгородская и Московская области.