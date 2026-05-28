В Иркутске утвердили ряд новых мер социальной поддержки.

В Иркутске на очередном заседании Думы был утвержден ряд новых мер социальной поддержки, направленных на помощь наиболее уязвимым категориям граждан.

Ключевым нововведением стало расширение прав на льготный проезд в общественном транспорте. Теперь бесплатно пользоваться муниципальными автобусами, троллейбусами и трамваями смогут учащиеся, чьи родители (или один из них) погибли, умерли от ран или пропали без вести, участвуя в специальной военной операции.

Кроме того, для студентов из многодетных семей вводится постоянная 50-процентная скидка на проезд в городском транспорте. Эта льгота предоставляется независимо от уровня дохода семьи, что существенно облегчит финансовое бремя для молодежи, получающей образование.

Вторая важная инициатива касается жилищного вопроса. Граждане, чье жилье признано аварийным и подлежит сносу, имеют право на временное размещение в муниципальном маневренном фонде. Если свободных помещений нет, город будет выплачивать им компенсацию за аренду жилья. Размер выплаты составит 5808 рублей в месяц на одного человека и будет зависеть от состава семьи.