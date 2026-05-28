Прокуратура Братска проводит проверку после избиения мужчины подростками.

Прокуратура города Братска проводит проверку по факту жестокого избиения мужчины группой подростков. Инцидент, который шокировал горожан, произошёл вечером 26 мая 2026 года во дворе дома на улице Мира.

Как выяснилось, компания из четырёх выпускников, трое из которых состоят на учёте в полиции, напала на мужчину. По данным надзорного ведомства, будет проведена тщательная проверка исполнения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Хулиганство», и оценит законность всех решений, принятых следователями.