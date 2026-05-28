В Ангарске оштрафовали лжесвидетеля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ангарске суд поставил точку в истории, которая доказывает: попытка «выгородить» знакомого может обернуться уголовным делом и реальным штрафом. 38-летний местный житель, решивший помочь приятелю уйти от ответственности за тяжкое преступление, теперь должен заплатить государству 25 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Как установило следствие, ещё в августе 2024 года знакомый ангарчанина совершил роковую преступление. Во время конфликта он ударил мужчину, причинив тяжкий вред здоровью, от которого потерпевший скончался. Это грозило нападавшему статьёй за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Когда дело дошло до суда, наш герой решил «прикрыть» друга. Он дал заведомо ложные показания, заявив, что приятель нанёс погибшему всего лишь две пощечины. Однако его слова противоречили фактам, и суд признал их недостоверными.

В итоге лжесвидетель полностью признал вину и раскаялся, объяснив свой поступок желанием помочь знакомому. Однако закон суров: за дачу ложных показаний в суде и на следствии ангарчанина признали виновным по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля» и назначили наказание в виде штрафа.