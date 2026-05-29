"Снимаю деньги на ремонт": преподавателя вуза спасли от потери 8 млн рублей из-за мошенников

В Иркутске преподавателю вуза помешали отдать 8 миллионов рублей мошенникам

Потерять все сбережения, а это 8 миллионов рублей, не позволили 74-летней женщине из Иркутска. Женщина, работающая преподавателем в одном из вузов, едва не стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Поступил звонок от специалистов одного из банков: к ним обратился клиент для снятия большой суммы денег. Сотрудники финансовой организации, осознав, что клиентка находится под влиянием мошенников, пытались ее отговорить, однако она заявила, что деньги ей нужны на ремонт квартиры, - рассказали в полиции.

Оказалось, что женщина уже несколько дней поддерживает связь с неизвестными. Сначала ей говорили, мол, нужно заменить ключи от домофона и просили назвать код из СМС. Когда она это сделала, пришло уведомление о взломе личного кабинета на "Госуслугах". Далее мошенник, прикинувшись специалистом Росфинмониторинга, запугал сибирячку, якобы на ее имя оформили доверенность и совершили перевод денег в экстремистскую организацию. Дальше эстафету принял липовый сотрудник ФСБ и предложил "выход": обналичить деньги, чтобы их спасти. А затем, возможно, подослали бы курьера, чтобы эти деньги увезти в какое-нибудь "безопасное место" или попросили положить на чужой счет.

Но этого, к счастью, не случилось. Полицейские, приехав в банк, объяснили преподавателю, что это была легенда для выманивания денег, и не дали ей поверить аферистам.