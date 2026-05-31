В Чите пьяный водитель насмерть сбил женщину во время ссоры у клуба

Утром 29 мая на парковке ночного клуба «Баркод» в центре Читы произошёл смертельный инцидент. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По версии следствия, между местным жителем и группой людей возник конфликт.

Находившийся за рулём BMW мужчина 1986 года рождения был пьян. В ходе перепалки он не нашёл ничего лучше, чем использовать свой автомобиль как оружие — и намеренно направил машину прямо на людей.

От удара на месте происшествия погибла женщина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое общеопасным способом». Обвинение фигуранту уже предъявлено. Сейчас следователи просят суд отправить обвиняемого в СИЗО на время расследования.