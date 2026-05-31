Ремонт Качугского тракта в Иркутской области идет по графику

Власти держат на контроле ремонт одного из самых важных направлений — Качугского тракта (Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово). Сейчас работы идут на участке с 6-го по 11-й километр.

Пока пропускная способность не изменилась: как было две полосы, так и осталось, просто движение идёт по одной. Водители сбавляют скорость из-за перехода с асфальта и просто из любопытства к стройке, порой образуются заторы.

Работы идут по графику. Подрядчик делит 5 километров на маленькие отрезки и чинит их по очереди. На одном участке уже сделали основу для правой стороны и начали работать над левой. Чтобы пыль не мешала ехать, дорогу регулярно поливают и ровняют грейдером.

Как только кусок будет готов, откроют две полосы, а строители поедут дальше — в сторону стелы. В конце лета начнут работы у развязки в Качуге.

В планах этого года — замена труб и лотков для воды. Асфальт, освещение и новые знаки появятся уже в следующем году.