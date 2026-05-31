Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 8:48

Лётчик-испытатель Олег Мутовин рассказал о самолете МС-21 в шоу с Харламовым

Российский авиалайнер проходит этап полного перехода на отечественные компоненты
Анастасия КУРЕНОВА
Российский авиалайнер проходит этап полного перехода на отечественные компоненты.

Российский авиалайнер проходит этап полного перехода на отечественные компоненты.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лётчик-испытатель, Герой России Олег Мутовин стал гостем популярного шоу «Кстати», где подробно рассказал о новейшем российском авиалайнере МС-21 и процессе его создания на Иркутском авиазаводе. В беседе с комиками Артуром Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым он развеял мифы об импортозамещении и объяснил, как проходят испытания самолёта в экстремальных условиях.

Мутовин подчеркнул, что создание современного лайнера — это всегда международный проект. По его словам, ни США, ни Европа не производят самолёты исключительно из собственных комплектующих. Он привёл в пример китайский аналог C919, который летает на франко-американских двигателях. Российский же МС-21 сейчас проходит этап полного перехода на отечественные компоненты, заменяя иностранные системы.

Рассказывая об испытаниях, пилот отметил, что процесс начинается с математического моделирования поведения машины в атмосфере. Однако теория подкрепляется практикой. Чтобы проверить стойкость к обледенению, лётчики-испытатели намеренно входят в грозовые облака, позволяя льду нарасти на крыльях и фюзеляже, чтобы оценить, как меняются аэродинамические характеристики самолёта.