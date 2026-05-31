Лётчик-испытатель Олег Мутовин рассказал о самолете МС-21 в шоу с Харламовым

Лётчик-испытатель, Герой России Олег Мутовин стал гостем популярного шоу «Кстати», где подробно рассказал о новейшем российском авиалайнере МС-21 и процессе его создания на Иркутском авиазаводе. В беседе с комиками Артуром Харламовым, Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым он развеял мифы об импортозамещении и объяснил, как проходят испытания самолёта в экстремальных условиях.

Мутовин подчеркнул, что создание современного лайнера — это всегда международный проект. По его словам, ни США, ни Европа не производят самолёты исключительно из собственных комплектующих. Он привёл в пример китайский аналог C919, который летает на франко-американских двигателях. Российский же МС-21 сейчас проходит этап полного перехода на отечественные компоненты, заменяя иностранные системы.

Рассказывая об испытаниях, пилот отметил, что процесс начинается с математического моделирования поведения машины в атмосфере. Однако теория подкрепляется практикой. Чтобы проверить стойкость к обледенению, лётчики-испытатели намеренно входят в грозовые облака, позволяя льду нарасти на крыльях и фюзеляже, чтобы оценить, как меняются аэродинамические характеристики самолёта.