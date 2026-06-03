Снайпер из Бурятии сбил четыре дрона "Баба-яга" и получил медаль Суворова

Так выглядит дрон "Баба-яга". Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Сержант Саян Гармаев, старший стрелок-снайпер стрелковой роты танковой бригады Восточного военного округа в Бурятии, награждён медалью Суворова. Государственную награду он получил за уничтожение четырёх тяжёлых ударных дронов типа «Баба-яга».

В ноябре 2025 года под Темировкой снайперам поставили задачу прикрыть артиллерийские расчёты.

- Снайперская пара прикрыла артиллерийские расчёты, противник бросил на позиции тяжёлые дроны «Баба-яга». Сержант Гармаев уничтожил четыре дрона, ни один из них не достиг цели, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Благодаря действиям снайпера артиллерийские расчёты продолжили работу без потерь. За примерное выполнение воинского долга Саян Гармаев удостоен медали Суворова.