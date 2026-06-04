Губернатор Иркутской области принял участие в совещании по поддержке ответственного бизнеса

Губернатор рассказал о том, что В Иркутской области принят закон «О развитии ответственного ведения бизнеса». Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в СФО.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников приняли участие в обсуждении вопросов поддержки ответственного ведения бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга (расшифровка аббревиатуры – «Экология – Кадры – Государство»). Встречу в рамках Петербургского международного экономического форума провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

За минувший год все регионы Сибири включились в работу и приняли соответствующие законы по применению рейтинга. Анатолий Серышев выразил благодарность Игорю Щёголеву и Ассоциации «Центральный федеральный округ» за оказанную методическую поддержку.

Сейчас регионы округа находятся на этапе практической интеграции инструментов рейтинга. По поручению полномочного представителя в СФО, региональные органы власти совместно с бизнес-ассоциациями и общественными организациями реализуют информационные кампании, направленные на разъяснение преимуществ участия в рейтинге и подготовку компаний к прохождению анкетирования.

По последним данным, в тройку лидеров ЭКГ-рейтинга в Сибирском федеральном округе вошли предприятия из трёх регионов округа. Наивысшие показатели продемонстрировали компании из Кемеровской области, Красноярского края и Иркутской области.

– В Иркутской области принят закон «О развитии ответственного ведения бизнеса», этот документ дает правовую основу для формирования реестра субъектов ответственного бизнеса региона на основе национального стандарта ЭКГ-рейтинг. Принятие такого документа позволяет создать прозрачные условия для поощрения компаний, которые честно работают на рынке, заботятся о своих сотрудниках, уделяют внимание сохранению окружающей среды. Это важный аспект выстраивания взаимоотношений между органами власти и бизнесом, – сообщил Игорь Кобзев.

В ходе встречи были также обсуждены изменения в национальном стандарте «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» и подготовка к III ЭКГ-форуму, провести который планируется в городе Кемерово.