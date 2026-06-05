Семь участников СВО в Иркутской области получили выплаты на погашение ипотеки

Выплату получают те, кто в ходе СВО получил ранение или заболевание, из-за которых установлена инвалидность II или III группы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С начала 2026 года семеро участников специальной военной операции в Приангарье воспользовались единовременной социальной выплатой на погашение ипотеки. Как сообщили КП-Иркутск в областном правительстве, общая сумма перечисленных средств составила 6,5 миллиона рублей.

Выплату получают те, кто в ходе СВО получил ранение или заболевание, из-за которых установлена инвалидность II или III группы. Ипотечный кредит должен быть оформлен на самого бойца или его супругу до того, как он отправился на спецоперацию. Максимальный размер выплаты превышает 1,1 миллиона рублей.

- Данная мера поддержки действует с 2024 года. За 2024-2025 годы ею воспользовались 24 человека на общую сумму 22,2 миллиона рублей. Для каждой семьи выплата наверняка стала хорошим подспорьем. Будем и дальше продолжать помогать бойцам в улучшении жилищных условий, - сказал первый замминистра строительства региона, осуществляющий полномочия министра, Алексей Изотов.

Подать заявление можно в министерстве строительства Приангарья по адресу: Иркутск, улица Красных Мадьяр, 41, пятый этаж, часы приема: понедельник и среда с 15 до 17 часов, вторник, четверг и пятница с 10 до 12 часов. Также документы принимают в МФЦ.

Подробнее об условиях рассказано здесь.

Ознакомиться с перечнем подразделений МФЦ можно здесь.

Консультации проводят по телефону 8-3952-707-267.