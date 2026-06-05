Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

5 июня в аэропорту Иркутска отложили два рейса. Вылет в Братск перенесли с 7:50 на 13:40, рейс в Екатеринбург - с 14:10 на 20:30. Причиной стала непогода, а именно туман. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль и следит за соблюдением прав пассажиров.

В аэропорту открыли мобильную приемную, где можно получить консультацию. Всем ожидающим должны предоставить напитки, питание и другие услуги согласно федеральным авиационным правилам. Если права нарушают, пассажиры могут позвонить дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону:

8-914-011-68-91.