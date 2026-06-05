В Иркутске определили победителей конкурса «Мисс и мистер выпускник - 2026»

В Иркутске определили победителей конкурса «Мисс и мистера выпускник - 2026». Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

КП-Иркутск готова назвать имена тех, кто победил в фотоконкурсе «Мисс и мистер выпускник – 2026»! Напомним, в нем участвовали девятиклассники и одиннадцатиклассники из Иркутска. Ребята присылали снимки и рассказы о себе, а за них голосовали родители, друзья, одноклассники и учителя.

Среди девятых классов победителями стали Мария Островидова и Илья Никишин. Мария идет на красный аттестат, занимается музыкой и танцами, мечтает стать психологом и поступить в Высшую школу экономики. Илья увлекается программированием, спортом и архитектурой, тоже рассчитывает на красный аттестат и планирует строить карьеру в IT.

Мария идет на красный аттестат, занимается музыкой и танцами. Фото: личный архив участницы.

Илья увлекается программированием, спортом и архитектурой. Фото: личный архив участника.

Среди выпускников одиннадцатых классов лучшими признали Елизавету Наумову из лицея № 3 и Никиту Терновцева из школы № 29. Елизавета - медалистка, призер олимпиад по математике, обладательница знака ГТО, увлекается танцами и СММ. Никита активно занимается волонтерством, помогает бойцам СВО.

Елизавета - медалистка, призер олимпиад по математике, обладательница знака ГТО. Фото: личный архив участницы.

Никита активно занимается волонтерством, помогает бойцам СВО. Фото: личный архив участника.

- Быть «Мистером» для меня - про поступки. Будем строить будущее вместе. Мы - команда. Мы - Россия! - написал он в своей анкете.

Победителей наградят 7 июня в День города. Поздравляем всех участников и желаем выпускникам удачи на экзаменах и при поступлении!