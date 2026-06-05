Победителей конкурса детских рисунков «Мой любимый Иркутск» наградят 7 июня

В Иркутске наградили победителей конкурса детских рисунков «Мой любимый Иркутск» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

КП-Иркутск в честь 365-летия города провела конкурс детских рисунков «Мой любимый Иркутск». Юные художники признавались в любви к родному городу: показывали, каким видят его сегодня и каким мечтают увидеть завтра. На рисунках появились старинные деревянные дома с резными наличниками, набережная Ангары, Бабр, памятник Александру III, ледокол «Ангара» и просто уютные улочки. Всего в конкурсе участвовали 46 ребят разного возраста. Лучшие работы определили открытым голосованием. Победители в трёх возрастных категориях.

СОФЬЯ ОРЛОВА (младшая категория)

СОФЬЯ ОРЛОВА (младшая категория)

- Чтобы создавать будущее, нужно чтить прошлое, – уверена Софья. Она изобразила историческое здание.

Победителем в средней возрастной категории стала Варвара Батраченко.

ВАРВАРА БАТРАЧЕНКО (средняя категория)

- Учусь в пятом классе и живу в красивом селе Каменка. У каждого человека есть дело, которое заставляет его сердце биться чаще, и для меня это - рисование. Иркутск - город с особенной душой. Гуляя по его старым улочкам, невольно задумываешься о людях, которые когда-то здесь ходили, учились и мечтали. Одним из них был Леонид Гайдай - человек, подаривший нам самые добрые и смешные фильмы.

Победителем в старшей возрастной категории стала Алиса Асташкова:

АЛИСА АСТАШКОВА (старшая категория)

- На картине я изобразила вечерний Глазковский мост - тот самый, который перекинут через Ангару в районе Глазково. Мне хотелось передать, как огни фонарей мягко рассеивают сумерки, а вода внизу кажется почти чёрной и бархатистой. Это очень дорогой мне уголок Иркутска, где встречаются городская суета и тихое спокойствие долгой сибирской ночи.

Поздравляем победителей! Церемония награждения состоится в День города, 7 июня.