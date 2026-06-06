В Иркутской области объявлен высокий и чрезвычайный класс пожароопасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Иркутского УГМС и МЧС России, с 7 по 9 июня на территории области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов – это четвертый и пятый классы. В эти дни прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, хотя местами возможны кратковременные дожди и грозы.

«На территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. Жителей призывают быть предельно осторожными с огнем», - сообщили в МЧС Иркутской области.

Утром в отдельных районах будет туман. Ветер северо-западный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, при прояснении может опуститься до +2. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, а при облачной погоде будет от +16 до +21. В Слюдянском районе днем ожидается всего +7...+12. В самом Иркутске ночью пройдет небольшой дождь, утром и днем — умеренный дождь с грозой, ветер до 11 метров в секунду, днем температура +19...+21 градус. На Байкале также ожидаются кратковременные дожди, днем грозы и порывы ветра до 18 метров в секунду.