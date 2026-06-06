Шестеро бойцов из Бурятии вернулись из плена после обменов 5 и 6 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что 5 июня состоялся очередной обмен военнопленными. В тот день на родную землю вернулись трое жителей республики. А уже 6 июня пришло подтверждение о возвращении из плена еще троих ребят - из 37 бригады.

Таким образом, за два дня домой удалось вернуть шестерых бойцов. Глава региона поблагодарил всех, кто помогает возвращаться воинам домой.

«Спасибо, всем кто помогает вернуться нашим бойцам. С возвращением, воины!» - написал он в официальном сообщении.