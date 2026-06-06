Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2026 10:01

Жительница Забайкалья отсудила 200 тысяч рублей за нападение соседского алабая

Прокурор просил взыскать на 100 тысяч рублей больше
Василина ИКОННИКОВА
Жительница Забайкалья отсудила 200 тысяч рублей за нападение соседского алабая

Жительница Забайкалья отсудила 200 тысяч рублей за нападение соседского алабая

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Акшинского округа добилась через суд компенсации после того, как на нее напал соседский алабай. Прокурор в ходе разбирательства просил взыскать с хозяйки собаки на 100 тысяч рублей больше, но суд удовлетворил иск частично. Слушания прошли с участием обеих сторон, были изучены все материалы дела.

«Прокурор просил взыскать с владелицы собаки, по вине которой произошел инцидент, на 100 тысяч рублей больше», - рассказали в пресс-службе судов Забайкалья.

Как установили в суде, инцидент произошел по вине владелицы пса. В итоге с нее взыскали 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение пока не вступило в законную силу, так что стороны могут его обжаловать в установленном порядке.