Жительница Забайкалья отсудила 200 тысяч рублей за нападение соседского алабая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Акшинского округа добилась через суд компенсации после того, как на нее напал соседский алабай. Прокурор в ходе разбирательства просил взыскать с хозяйки собаки на 100 тысяч рублей больше, но суд удовлетворил иск частично. Слушания прошли с участием обеих сторон, были изучены все материалы дела.

«Прокурор просил взыскать с владелицы собаки, по вине которой произошел инцидент, на 100 тысяч рублей больше», - рассказали в пресс-службе судов Забайкалья.

Как установили в суде, инцидент произошел по вине владелицы пса. В итоге с нее взыскали 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение пока не вступило в законную силу, так что стороны могут его обжаловать в установленном порядке.