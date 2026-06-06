В Улан-Удэ двух операторов связи оштрафовали за помощь мошенникам Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ оштрафовала двух операторов связи на 600 тысяч рублей каждого. Выяснилось, что в феврале 2026 года компании не сообщили в специальную систему о телефонном номере, который использовали мошенники. С помощью этого номера аферисты обманули местного жителя и похитили его деньги.

«Следствием заведено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», - рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

Надзорный орган привлек операторов к административной ответственности за неисполнение обязанности по направлению сведений о вызовах. В итоге каждой компании назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.