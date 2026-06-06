В пяти районах Бурятии 7 июня объявлен высокий класс пожарной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии в воскресенье, 7 июня, в пяти районах прогнозируется четвертый класс пожарной опасности. В зоне риска - Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Тарбагатайский районы.

«Напоминаем, в республике введен особый противопожарный режим», - отмечают в МЧС Бурятии.

В связи с этим запрещено разводить открытый огонь на землях всех категорий. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и не рисковать. В случае чрезвычайной ситуации нужно сразу звонить по номеру 112.