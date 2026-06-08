Экс-губернатор Дмитрий Мезенцев обратился к сибирякам в день 365-летия Иркутска

В Иркутск на празднование 365-летия города приезжал экс-глава Приангарья Дмитрий Мезенцев. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

В Иркутск на празднование 365-летия города приезжал экс-глава Приангарья Дмитрий Мезенцев. 7 июня в музее истории Иркутска ему торжественно вручили знак и ленту «Почетный гражданин Иркутска». Ходатайство о присвоении звания направили депутаты за существенный вклад в развитие города.

Мезенцев передал обращение к сибирякам через директора иркутского филиала "АО" Издательский дом "Комсомольская правда", доктора исторических наук, профессора Станислава Гольдфарба.

- Жителям Иркутска - столицы Восточной Сибири, гражданам великой России, выбравшим Приангарье своей малой Родиной - только успеха, радости и гордости от того, что удается делать для столь самобытного и известного миру края, и новых побед - во благо России, - передал Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев сейчас занимает пост полномочного представителя президента в Конституционном суде РФ. С 2002 по 2009 год он представлял Иркутскую область в Совете Федерации, а с 2009 по 2012 годы был губернатором Приангарья. При нем достроили Академический мост и Ледовый дворец, начали возводить библиотеку имени Молчанова-Сибирского, водноспортивный комплекс «Солнечный» и Дворец спорта «Юность».

Перед 350-летием города под его руководством развернули масштабную реконструкцию исторического наследия: отреставрировали несколько храмов, дом-музей Трубецкого, усадьбу Сукачева. Но главным проектом стал 130-й квартал, который сегодня является визитной карточкой Иркутска.